Розетка компьютерная, 2хRJ-45, кат. 5e, UTP, автоматическое подключение с прокалыванием изоляции проводников, белая, Quteo
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Код товара: 47479
Производитель: LEGRAND
мало
мало
570₽
6
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Розетка компьютерная
- Описание
- белый цвет
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