VCOM < VNA2200 > RJ-45 Коннектор (уп-ка 20шт.)
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Код товара: 30852
Производитель: VCOM
мало
мало
190₽
2
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Коннектор
- Описание
- Коннектор обжимной для "витой пары" (UTP)
- Дополнительно
- без защитного экрана
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