Площадка монтажная самоклеющаяся ПМС 20*20 (ч) (Fortisflex)
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Код товара: 26118
Производитель: Fortisflex
В наличии
В наличии
270₽
3
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Площадка для стяжки
- Описание
- 20 х 20 мм
- Дополнительно
- черный
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