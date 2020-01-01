Стяжка КСС 3*100 (ч) (Fortisflex)
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 20697
Производитель: Fortisflex
В наличии
В наличии
90₽
1
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип оборудования
- Стяжка
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
1
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стяжка нейлоновая Ripo 2,5*200 mm 100 шт.
100₽
1
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Розетка компьютерная Ripo Cat.5e
100₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.