Стяжка Fortisflex КСС 3*200
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Код товара: 20695
Производитель: Fortisflex
130₽
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Стяжка
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