Скоба 6 mm круглая Ripo для кабеля, белая,(100 шт.)
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 169406
Производитель: Ripo
90₽
1
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
завтра
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
1
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стяжка Fortisflex КСС 3*100
90₽
1
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стяжка Fortisflex КСС 3*200
100₽
1
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Скоба 5 mm круглая Ripo для кабеля, белая,(100 шт.)
90₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип оборудования
- Скоба
- Описание
- скоба круглая предназначена для крепления кабеля, шнура, провода к твердой поверхности (дереву, бетону и т.д.). данный крепеж является самым простым способом укладки провода различного назначения (силового, телевизионного, телефонного и т.д.). круглая скоба используются при креплении кабелей и прово
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.