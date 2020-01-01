Intel < AXXBASRAIL13> комплект направляющих для корпусовSR1600 / 1625 / 2600 / 2625
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 10618
Производитель: Intel
Гарантия: 24 мес.
мало
мало
2 250₽
27
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
2 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Для товара нет характеристик
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
27
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
NT SSt750 B Полка 19" усиленная, чёрная L=750 мм, перфорированная, грузоподъемность 100 кг
2 250₽
27
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель-канал 40х16 "ЭЛЕКОР" (уп. 30 м,)
2 290₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.