Планшет для рисования Mi LCD Writing Tablet 13.5"
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Код товара: 134373
Производитель: Xiaomi
1 690₽
16
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В магазинах:
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Характеристики
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- Тип подключения
- беспроводной
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Вопросы и ответы
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А
Аза
2 мая 2024
Такой же только 10 дюймов есть у нас?
1
0 0
0
05.ru
02.05.2024 19:20:32
Здравствуйте! к сожалению, нет
Ответить
0 0
A
Aaa
18 июля 2024
Здравствуйте, он подключается к ноутбуку?
1
0 0
0
05.ru
18.07.2024 16:56:31
Добрый день! Нет
0 0
А
Аза
2 мая 2024
Такой же только 10 дюймов есть у нас?
1
0
0