Геймпад беспроводной CBR CBG 956
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Код товара: 77527
Производитель: CBR
В наличии
В наличии
1 150₽
13
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Характеристики
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- Тип контроллера
- Геймпад беспроводной
- Виброотдача
- есть
- Совместимость
- PS3, Android, ПК
- Интерфейс подключения
- Bluetooth
- Тип поддерживаемого API
- DirectInput / XInput
- Цвет
- черный
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 15
17 июля 2022
Можно ли подключить к компьютеру ?
2
0 0
0
05.ru
18.07.2022 10:28:44
Здравствуйте! Можно
Ответить
0 0
А
Абачараев Магомед Магомедсаламович
28.10.2022 23:05:02
Да, если ваш компьютер поддерживает Bluetooth
0 0
С
Саша
10 декабря 2022
Здравствуйте . Можно ли подключить к xiaomi mi box ?
0 0
Г
Гость 15
17 июля 2022
Можно ли подключить к компьютеру ?
2
0
0