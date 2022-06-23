Руль проводной Defender Challenge Mini
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Код товара: 72500
Производитель: Defender
-23%
В наличии
В наличии
2 290₽
2 990₽
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Характеристики
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- Тип контроллера
- Руль проводной
- Виброотдача
- есть
- Совместимость
- ПК
- Интерфейс подключения
- USB
- Материал оплетки руля
- резина
- Диаметр руля
- 20 см
- Угол поворота руля
- 180°
- Цвет
- черный
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Вопросы и ответы
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М
Мухаммад
23 июня 2022
А я бы хотел узнать там коробка передач есть?
2
0 0
0
05.ru
02.07.2022 16:56:01
Добрый день! Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
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0 0
Г
Гость 69
27.10.2022 10:57:39
Мухаммад, Добрый день! Коробки передач нет
0 0
Х
Хайбула
2 сентября 2019
Ассаламу алейкум. Можно подключить к PS4?
0 0
М
Мухаммад
23 июня 2022
А я бы хотел узнать там коробка передач есть?
2
0
0