Геймпад беспроводной CBR CBG 930
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Код товара: 72317
Производитель: CBR
мало
мало
890₽
10
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип контроллера
- Геймпад беспроводной
- Виброотдача
- есть
- Совместимость
- PS3
- Интерфейс подключения
- Bluetooth
- Цвет
- черный
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