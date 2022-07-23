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Джойстики, рули, геймпады
Руль проводной Logitech G29 Driving Force

Руль проводной Logitech G29 Driving Force

0 отзывов
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Руль проводной Logitech G29 Driving Force
Руль проводной Logitech G29 Driving Force
Руль проводной Logitech G29 Driving Force
Руль проводной Logitech G29 Driving Force
Руль проводной Logitech G29 Driving Force
Руль проводной Logitech G29 Driving Force
Руль проводной Logitech G29 Driving Force
Руль проводной Logitech G29 Driving Force
Руль проводной Logitech G29 Driving Force
Руль проводной Logitech G29 Driving Force
Руль проводной Logitech G29 Driving Force
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 70052
Производитель: Logitech
Гарантия: 24 мес.
мало
мало
31 990₽
383
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О товаре

G29 Driving Force — это игровой руль для точной имитации процесса гонки, который можно использовать в новейших версиях игр для PlayStation® 5, PlayStation® 4 и ПК. Он оснащен механизмом с двумя моторами, который воспроизводит обратную связь по усилию, и косозубой передачей для бесшумного и плавного управления.

Руль поворачивается плавно, бесшумно и точно — ведь в качестве прототипа для косозубой передачи взята конструкция, которая применяется в автомобильной коробке передач. Приспособление, устраняющее люфт, дало возможность жестко зафиксировать руль и педали для максимального удобства управления.

  • Подрулевые лепестки из нержавеющей стали и светодиодные индикаторы используемой передачи и тахометра позволяют выполнять маневры плавно и четко, глядя при этом только на дорогу.
  • Отдельный блок педалей с нелинейной педалью тормоза, которая имитирует работу тормозной системы гоночных автомобилей, быстро реагирует на команды и обеспечивает интуитивно понятное управление.
  • Спортивный руль Driving Force удобен и надежен благодаря кожаной оплетке ручной работы и компонентам из нержавеющей стали. С помощью встроенных зажимов и болтов руль Driving Force можно надежно прикрепить к столу или гоночному симулятору, что сводит к минимуму скольжение или раскачивание во время выполнения резких маневров.
  • Совместимость с игровыми консолями PlayStation® 5 и PlayStation® 4.
  • Прочные встроенные зажимы и болты обеспечивают надежное крепление руля Driving Force к столу или гоночному симулятору для минимизации скольжения или раскачивания при резких маневрах.
  • Светодиодные индикаторы, которые находятся над центром рулевого колеса, позволяют игроку понять, когда следует включить понижающую или повышающую передачу для обеспечения максимального ускорения. Это можно сделать, не отрывая взгляда от дороги.
  • Кнопки «+/−» и 24-позиционный переключатель режимов на передней поверхности руля позволяют настроить управление в полном соответствии с вашими предпочтениями.
  • Блок педалей, быстро реагирующий на команды Позволяет игроку расположиться так, чтобы можно было легко представить себя в реальной ситуации вождения.
  • Руль G29 оснащен отдельным напольным блоком педалей со встроенными педалями газа, тормоза и сцепления. С их помощью удобно сбрасывать и набирать скорость, а также переключать передачи, как в настоящем автомобиле.
  • Нелинейная педаль тормоза имитирует работу тормозных систем, реагирующих на силу нажатия, для более быстрого и точного торможения.
Характеристики
Тип контроллера
Руль проводной
Виброотдача
есть
Совместимость
PS3, ПК, PS4
Цвет
черный
Интерфейс подключения
USB
Материал оплетки руля
резина
Диаметр руля
28 см
Угол поворота руля
900 градусов
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Руль проводной Logitech G923 Steering Wheel
32 990₽
146
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1 = 1₽
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Руль проводной Logitech G923 Steering Wheel
146
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Руль проводной Logitech G923 Steering Wheel
Руль проводной Logitech G923 Steering Wheel
32 990₽
Вопросы и ответы
7
79641678515
23 июля 2022
Здравствуйте, имеется ли в наличии с рулем коробка передач от Logitech
2 Ответить
0 0
0
05.ru
23.07.2022 16:10:07
Добрый день! Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
Ответить
0 0
Г
Гость 69
30.10.2022 13:31:03
79641678515, Добрый день! Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
Ответить
0 0
7
79641678515
23 июля 2022
Здравствуйте, имеется ли в наличии с рулем коробка передач от Logitech
2 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
мало
мало
31 990₽
383
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа