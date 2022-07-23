Руль проводной Logitech G29 Driving Force

О товаре

G29 Driving Force — это игровой руль для точной имитации процесса гонки, который можно использовать в новейших версиях игр для PlayStation® 5, PlayStation® 4 и ПК. Он оснащен механизмом с двумя моторами, который воспроизводит обратную связь по усилию, и косозубой передачей для бесшумного и плавного управления.

Руль поворачивается плавно, бесшумно и точно — ведь в качестве прототипа для косозубой передачи взята конструкция, которая применяется в автомобильной коробке передач. Приспособление, устраняющее люфт, дало возможность жестко зафиксировать руль и педали для максимального удобства управления.