Геймпад беспроводной Defender Game Master Wireless
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Код товара: 5319
Производитель: Defender
Гарантия: 12 мес.
-31%
В наличии
В наличии
790₽
1 140₽
8
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О товаре
геймпад, беспроводной, вибрация, ПК
Характеристики
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- Тип контроллера
- Геймпад беспроводной
- Виброотдача
- есть
- Совместимость
- ПК
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