Руль проводной Defender Forsage Drift GT
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 5270
Производитель: Defender
Гарантия: 12 мес.
В наличии
В наличии
3 890₽
4 590₽
37
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
завтра
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
О товаре
руль, вибрация, ПК, PS3, PS2
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип контроллера
- Руль проводной
- Виброотдача
- есть
- Материал оплетки руля
- резина
- Диаметр руля
- 24.5 см
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
46
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Геймпад беспроводной Logitech Gamepad F710
3 890₽
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Руль проводной Defender Forsage
3 990₽
Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
С
Сергей
4 июля 2022
А подходит ли руль для xbox series s и есть ли руль которые подходят
2
0 0
0
05.ru
06.07.2022 18:08:50
Здравствуйте! Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
Ответить
0 0
Г
Гость 69
27.10.2022 15:30:01
Сергей, Добрый день! Данная модель не подходит для xbox series s. Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
0 0
С
Сергей
4 июля 2022
А подходит ли руль для xbox series s и есть ли руль которые подходят
2
0
0