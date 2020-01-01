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Джойстики, рули, геймпады
Игровой манипулятор CBR CBG 950 для PC\PS2\PS3, проводной, 2 вибро мотора, 12 кнопок, USB, CBG 950

Игровой манипулятор CBR CBG 950 для PC\PS2\PS3, проводной, 2 вибро мотора, 12 кнопок, USB, CBG 950

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Игровой манипулятор CBR CBG 950 для PC\PS2\PS3, проводной, 2 вибро мотора, 12 кнопок, USB, CBG 950
Игровой манипулятор CBR CBG 950 для PC\PS2\PS3, проводной, 2 вибро мотора, 12 кнопок, USB, CBG 950
Игровой манипулятор CBR CBG 950 для PC\PS2\PS3, проводной, 2 вибро мотора, 12 кнопок, USB, CBG 950
Фото товара
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Код товара: 5260
Производитель: CBR
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
730₽
8
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О товаре
геймпад, USB+Game-порт, вибрация, ПК, PS3, PS2
Характеристики
Тип контроллера
Геймпад проводной
Виброотдача
есть
Интерфейс подключения
USB+Game-порт
Тип поддерживаемого API
DirectInput
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мало
мало
730₽
8
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа