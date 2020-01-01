Игровой манипулятор CBR CBG 950 для PC\PS2\PS3, проводной, 2 вибро мотора, 12 кнопок, USB, CBG 950
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 5260
Производитель: CBR
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
730₽
8
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
О товаре
геймпад, USB+Game-порт, вибрация, ПК, PS3, PS2
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип контроллера
- Геймпад проводной
- Виброотдача
- есть
- Интерфейс подключения
- USB+Game-порт
- Тип поддерживаемого API
- DirectInput
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Геймпад проводной Defender Omega
590₽
9
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Геймпад беспроводной CBR CBG 920
790₽
8
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Джойстик проводной CBR CBG 950
690₽
9
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Геймпад беспроводной Oklick GP-400MW
790₽
7
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Геймпад проводной Defender Omega (64247)
590₽
7
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Геймпад проводной Ritmix GP-004
590₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.