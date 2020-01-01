Геймпад проводной CBR CBG 910
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Код товара: 5259
Производитель: CBR
-51%
В наличии
В наличии
490₽
990₽
5
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О товаре
геймпад, USB, вибрация, ПК
Характеристики
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- Тип контроллера
- Геймпад проводной
- Виброотдача
- есть
- Совместимость
- ПК
- Интерфейс подключения
- USB
- Тип поддерживаемого API
- DirectInput
- Цвет
- черный
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