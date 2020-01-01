Геймпад проводной CBR CBG 905
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Код товара: 5258
Производитель: CBR
мало
мало
240₽
2
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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О товаре
геймпад, USB, ПК
Характеристики
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- Тип контроллера
- Геймпад проводной
- Виброотдача
- нет
- Совместимость
- ПК
- Интерфейс подключения
- USB
- Тип поддерживаемого API
- DirectInput
- Цвет
- черный
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