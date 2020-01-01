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Джойстики, рули, геймпады
Геймпад проводной Logitech Gamepad F310

Геймпад проводной Logitech Gamepad F310

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Геймпад проводной Logitech Gamepad F310
Геймпад проводной Logitech Gamepad F310
Геймпад проводной Logitech Gamepad F310
Геймпад проводной Logitech Gamepad F310
Геймпад проводной Logitech Gamepad F310
Геймпад проводной Logitech Gamepad F310
Геймпад проводной Logitech Gamepad F310
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 43890
Производитель: Logitech
Гарантия: 12 мес.
В наличии
В наличии
2 090₽
15
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О товаре

Геймпад Logitech F310

Джойстик Logitech® F310 позволяет так же привычно играть на компьютере, как и на игровой приставке. Программное обеспечение Profiler позволяет настроить игровой манипулятор для имитации управления с клавиатуры и мыши*.

Классический дизайн контроллера помогает сосредоточиться на самой игре. Благодаря уникальной «плавающей» конструкции D-pad лучше реагирует на быстрые изменения направления. Резиновые вставки обеспечивают исключительное удобство при игре. *

Требуется установка программного обеспечения.

С помощью программного обеспечения Profiler ваш джойстик можно запрограммировать на имитацию команд с клавиатуры и мыши, чтобы использовать его в играх, не поддерживающих игровые манипуляторы*.

Игровой манипулятор Logitech F310 поддерживает множество игр, так что его легко настроить и использовать с вашими любимыми играми — от самых старых и редких до самых современных и популярных.

Привычное расположение элементов управления — не надо переучиваться!

Все кнопки точно такие же, как на Xbox 360. Вместо традиционной единственной неподвижной точки, вокруг которой выполняется вращение, этот уникальный манипулятор «плавающей» конструкции работает на четырех переключателях, благодаря чему он отлично реагирует на быстрые изменения направления.

Кабель длиной 1,8 м позволяет играть на комфортном расстоянии от монитора вашего компьютера.

Характеристики
Тип контроллера
Геймпад проводной
Виброотдача
нет
Совместимость
ПК
Интерфейс подключения
USB
Тип поддерживаемого API
DirectInput / XInput
Цвет
синий
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1 = 1₽
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Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа