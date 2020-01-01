Геймпад беспроводной Logitech Gamepad F710
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Код товара: 43665
Производитель: Logitech
Гарантия: 24 мес.
В наличии
В наличии
3 890₽
46
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О товаре
Геймпад Logitech F710
Больше никакой путаницы проводов!
Игровой манипулятор Logitech® F710 использует мощное и надежное беспроводное соединение 2,4 ГГц, а двухмоторная система вибрационной обратной связи позволяет прочувствовать каждый толчок, удар и взрыв.
Возможность настройки на различные режимы обеспечивает привычные ощущения, как с игровой приставкой, в сочетании с поддержкой множества игр.
- Программное обеспечение Profiler позволяет настроить игровой манипулятор для имитации управления с клавиатуры и мыши*.
- Классический дизайн контроллера помогает сосредоточиться на самой игре.
- Благодаря уникальной «плавающей» конструкции D-pad лучше реагирует на быстрые изменения направления.
- Резиновые вставки обеспечивают исключительное удобство при игре. *
- Беспроводное соединение на частоте 2,4 ГГц работает практически без задержек, сбоев или прерываний связи. Для передачи данных используется миниатюрный приемник, работающий по принципу «подключи и забудь». Он настолько мал, что можно не вынимать его из USB-порта компьютера или ноутбука.
- Беспроводной контроллер Logitech® F710 поддерживает множество игр, так что его легко настроить и использовать с вашими любимыми играми — от самых старых и редких до самых современных и популярных.
- С двухмоторной системой вибрационной обратной связи вы сможете ощутить каждый толчок, удар или взрыв в играх, поддерживающих вибрационную обратную связь. Это сделает вашу игру более реалистичной и увлекательной.
- Привычное расположение элементов управления — не надо переучиваться. Все кнопки точно такие же, как на контроллерах игровых приставок.
Характеристики
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- Тип контроллера
- Геймпад беспроводной
- Виброотдача
- есть
- Совместимость
- ПК
- Интерфейс подключения
- USB
- Тип поддерживаемого API
- DirectInput / XInput
- Цвет
- серый
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