Геймпад проводной Defender Omega
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Код товара: 27471
Производитель: Defender
Гарантия: 12 мес.
В наличии
В наличии
590₽
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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О товаре
геймпад, вибрация, ПК
Характеристики
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- Тип контроллера
- Геймпад проводной
- Виброотдача
- есть
- Совместимость
- ПК
- Цвет
- черный
- Интерфейс подключения
- USB
- Тип поддерживаемого API
- DirectInput
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