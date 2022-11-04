Руль проводной Defender Forsage
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Код товара: 101593
Производитель: Defender
В наличии
В наличии
3 990₽
47
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Характеристики
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- Тип контроллера
- Руль проводной
- Виброотдача
- есть
- Совместимость
- ПК
- Цвет
- черный
- Интерфейс подключения
- USB
- Материал оплетки руля
- резина
- Диаметр руля
- 24.5 см
- Угол поворота руля
- 180°
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 97
4 ноября 2022
Ассаляму Алейкум, На Xbox 360 пойдёт?
1
0 0
Г
Гость 69
05.11.2022 13:26:56
Гость 97, Добрый день! Нет, не подойдет
Ответить
0 0
Г
Гость 97
4 ноября 2022
Ассаляму Алейкум, На Xbox 360 пойдёт?
1
0
0