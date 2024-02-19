Защитная плёнка MOCOLL (5 в 1) для MacBook Pro 13' Touch Bar / MacBook Pro 13' M1 Touch Bar Серая (Серия Black Diamond)
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Код товара: 170749
Производитель: Mocoll
Гарантия: 14 дней от магазина
4 200₽
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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1 260 ₽
Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
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Характеристики
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- Назначение
- экран
- Материал
- термопластичный полиуретан
- Диагональ экрана, "
- 13.3
- Цвет
- серебристый
- Совместимость
- Рекомендовано для использования с ноутбуком Apple MacBook Pro 13.3" Gray NEW
Отзывы 3
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Расул
19 февраля 2024
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Р
Расул
19 февраля 2024
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Расул
19 февраля 2024
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