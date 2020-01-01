Зарядное устройство для ноутбука Buro BUM-0036S40
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Код товара: 37766
Производитель: Buro
Гарантия: 12 мес.
В наличии
В наличии
990₽
29
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Характеристики
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- Мощность, Вт
- 40
- Максимальное входное напряжение
- 240 В
- Минимальное входное напряжение
- 110 В
- Выходное напряжение
- 16 В, 12 В, 18.5 В, 19 В, 20 В, 19.5 В, 9.5 В
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