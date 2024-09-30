Зарядное устройство для ноутбука Buro BUM-1157L90
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
1 690₽
20
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
21
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Зарядное устройство для ноутбука Ippon S65U
1 750₽
21
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Зарядное устройство для ноутбука Ippon E70
1 750₽
23
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Зарядное устройство для ноутбука Ippon E120
1 990₽
21
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Зарядное устройство для ноутбука FSP NB 90
1 790₽
21
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Зарядное устройство для ноутбука Buro BUM-1107L70
1 790₽
23
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Зарядное устройство для ноутбука Buro BUM-0170A90
1 990₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Мощность, Вт
- 90
- Минимальное входное напряжение
- 100 В
- Максимальное входное напряжение
- 240 В
- Выходное напряжение
- 18.5 В, 19 В, 19.5 В, 20 В
- Питание
- от электросети
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.