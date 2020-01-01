Зарядное устройство для ноутбука Buro BUM-1287M90
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 34257
Производитель: Buro
Гарантия: 15 дн.
В наличии
В наличии
2 260₽
113
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Мощность, Вт
- 90
- Максимальное входное напряжение
- 240 В
- Минимальное входное напряжение
- 100 В
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.