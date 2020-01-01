Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W 15V-24V 8-connectors 6A 1xUSB 1A от прикуривателя
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Код товара: 34251
Производитель: Buro
Гарантия: 15 дн.
мало
мало
2 090₽
83
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Характеристики
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- Мощность, Вт
- 120
- Выходное напряжение
- 15-24В
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