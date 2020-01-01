Универсальный адаптер для ноутбуков Ippon S65U
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Код товара: 12114
Производитель: Ippon
Гарантия: 12 мес.
В наличии
В наличии
1 390₽
20
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Характеристики
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- Мощность, Вт
- 65
- Максимальное входное напряжение
- 220 В
- Минимальное входное напряжение
- 110 В
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