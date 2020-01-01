Подставка для ноутбука Deepcool N17
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Код товара: 77874
Производитель: Deepcool
31 декабря
31 декабря
1 540₽
77
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Характеристики
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- Тип
- подставка
- Материал
- металл, пластик
- Диагональ экрана
- 14''
- Подсветка
- нет
- Питание
- от USB
- Описание
- Супер тонкая охлаждающая подставка для ноутбука с 140-мм вентилятором и полностью металлической панелью. С помощью выдвижных ножек можно изменить угол наклона подставки.
- Цвет
- черный
- Скорость вращения, об/мин
- 1000
- Уровень шума, дБ
- 21
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