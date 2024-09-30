Подставка для ноутбука Buro BU-LCP156-B214
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990₽
11
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В наличии
В магазинах:
В наличии
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Способы оплаты
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Характеристики
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- Тип
- подставка
- Материал
- металл, пластик
- Цвет
- черный
- Диагональ экрана
- 15.6''
- Подсветка
- есть
- Питание
- 5 В постоянного тока (через USB-разъем, сквозной)
- Описание
- Поставка для ноутбука сочетающая в себе удобный дизайн и высокую эффективность охлаждения. Встроенные вентиляторы предотвращают перегрев ноутбука, а возможность регулировки угла наклона позволяет установить ноутбук в идеальном рабочем положении.
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