Подставка для ноутбука Deepcool N8
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Код товара: 52864
Производитель: Deepcool
Гарантия: 15 дн.
31 декабря
31 декабря
1 990₽
15
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Характеристики
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- Тип
- подставка
- Материал
- металл, пластик
- Диагональ экрана
- 17''
- Подсветка
- нет
- Питание
- от USB
- Цвет
- серебристый
- Скорость вращения, об/мин
- 1000
- Уровень шума, дБ
- 25.1
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