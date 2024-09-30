Подставка для ноутбука Buro BU-LCP170-B214
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Код товара: 122900
Производитель: Buro
Гарантия: 15 дн.
1 390₽
16
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В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- подставка
- Цвет
- черный
- Диагональ экрана
- 17''
- Подсветка
- есть
- Питание
- USB-порт
- Описание
- поставка для ноутбука сочетающая в себе удобный дизайн и высокую эффективность охлаждения. встроенные вентиляторы предотвращают перегрев ноутбука, а возможность регулировки угла наклона позволяет установить ноутбук в идеальном рабочем положении. встроенные упоры для ноутбука
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