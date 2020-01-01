Сумка RIVACASE 8035 15.6'' синий
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Код товара: 96124
Производитель: RIVACASE
В наличии
В наличии
1 290₽
15
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Характеристики
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- Тип
- Сумка
- Материал
- полиэстер
- Диагональ экрана
- 15.6''
- Внешние отделения
- есть
- Отделение-органайзер
- есть
- Цвет
- синий
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