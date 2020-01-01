Сумка RIVACASE 8922 14'' серый
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Код товара: 95326
Производитель: RIVACASE
31 декабря
31 декабря
3 990₽
47
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Характеристики
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- Тип
- Сумка
- Материал
- полиуретан
- Диагональ экрана
- 13.3'', 14''
- Внешние отделения
- есть
- Цвет
- серый
- Количество внутренних отделений
- 4
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