Сумка Carlo Gattini Fratello 14'' черный
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Код товара: 93782
Производитель: Carlo Gattini
мало
мало
9 390₽
112
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Характеристики
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- Тип
- Сумка
- Материал
- натуральная кожа
- Диагональ экрана
- 14''
- Внешние отделения
- есть
- Цвет
- черный
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