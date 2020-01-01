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Сумки
Сумка PC PET 600D черный

Сумка PC PET 600D черный

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Сумка PC PET 600D черный
Сумка PC PET 600D черный
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Код товара: 93563
Производитель: PC PET
Гарантия: 1 мес.
31 декабря
31 декабря
1 390₽
16
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Характеристики
Тип
Сумка
Материал
нейлон
Диагональ экрана
17''
Внешние отделения
есть
Отделение-органайзер
есть
Цвет
черный
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа