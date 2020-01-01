Сумка Defender Geek 15.6
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Код товара: 92355
Производитель: Defender
В наличии
В наличии
800₽
9
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Характеристики
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- Тип
- Сумка
- Материал
- полиэстер
- Диагональ экрана
- 15.6''
- Внешние отделения
- есть
- Отделение-органайзер
- есть
- Цвет
- черный
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