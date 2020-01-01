Сумка Targus CN31 15'' черный
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Код товара: 90218
Производитель: Targus
Гарантия: 1 мес.
31 декабря
31 декабря
2 690₽
32
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от 2 до 5 дней
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Характеристики
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- Тип
- Сумка
- Материал
- полиэстер
- Внешние отделения
- есть
- Отделение-органайзер
- есть
- Цвет
- черный
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