Сумка Hama Manchester 15.6'' черный
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Код товара: 81506
Производитель: Hama
В наличии
В наличии
2 990₽
35
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Характеристики
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- Тип
- Сумка
- Материал
- полиэстер
- Диагональ экрана
- 15.6''
- Внешние отделения
- есть
- Отделение-органайзер
- есть
- Цвет
- черный
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