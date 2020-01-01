Сумка PC PET PCP-1002 черный
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Код товара: 60040
Производитель: PC PET
Гарантия: 1 мес.
31 декабря
31 декабря
990₽
11
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Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
О товаре
сумка, макс. размер экрана 15.6", материал: синтетический
Характеристики
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- Тип
- Сумка
- Материал
- полиэстер
- Диагональ экрана
- 15.6''
- Внешние отделения
- есть
- Цвет
- черный
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