Рюкзак Xiaomi Commuter Backpack 15.6'' синий
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Код товара: 160168
Производитель: Xiaomi
Гарантия: 14 дн.
3 190₽
38
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Характеристики
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- Тип
- Рюкзак
- Материал
- полиэфирная ткань
- Диагональ экрана
- 15.6''
- Внешние отделения
- есть
- Цвет
- синий
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