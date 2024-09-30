Сумка RIVACASE 7522 14'' серый
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1 890₽
22
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В магазинах:
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Характеристики
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- Тип
- Сумка
- Материал
- полиэстер
- Диагональ экрана
- 14''
- Внешние отделения
- есть
- Цвет
- серый
- Количество внутренних отделений
- 2
Отзывы 1
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Ш
Ш
Шамиль
9 октября 2023
Ш
Шамиль
9 октября 2023
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