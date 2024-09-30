Чехол Tucano Melange 14'' красный
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Код товара: 152851
Производитель: Tucano
Гарантия: 14 дн.
990₽
7
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- Чехол
- Материал
- неопрен
- Диагональ экрана
- 14''
- Цвет
- красный
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