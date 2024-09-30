Сумка Satechi Water-Resistant Laptop Carrying 16'' серый
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Код товара: 142492
Производитель: Satechi
Гарантия: 14 дн.
2 690₽
32
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- Сумка
- Материал
- нейлон
- Диагональ экрана
- 15'', 16''
- Внешние отделения
- есть, 3
- Отделение-органайзер
- нет
- Цвет
- серый
- Количество внутренних отделений
- 1
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