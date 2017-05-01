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Сумка Guess Nylon computer bag with Triangle metal logo 15'' черный
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Код товара: 136800
Производитель: Guess
Гарантия: 14 дн.
5 190₽
62
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Характеристики
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- Диагональ экрана
- 15''
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