Сумка RIVACASE 7532 15.6'' синий
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Код товара: 116186
Производитель: RIVACASE
Гарантия: 14 дн.
1 690₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- Сумка
- Материал
- полиэстер
- Диагональ экрана
- 15.6''
- Внешние отделения
- есть
- Цвет
- серый, синий
- Количество внутренних отделений
- 4
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