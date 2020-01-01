Сумка Hama Toronto 13.3'' голубой
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 101099
Производитель: Hama
31 декабря
31 декабря
2 190₽
26
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Сумка
- Материал
- нейлон
- Диагональ экрана
- 13.3''
- Внешние отделения
- есть
- Отделение-органайзер
- есть
- Цвет
- голубой
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
23
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сумка для ноутбука 15.6" Riva 8730 серый
1 990₽
-46%
Рюкзак Xiaomi All Weather Upgraded Backpack 14'' оранжевый
2 200₽
4 070₽
20
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сумка Lenovo Toploader T210 15.6'' зеленый
2 190₽
23
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сумка Hama Nice 15.6'' черный
1 990₽
-49%
Рюкзак Xiaomi All Weather Upgraded Backpack 14'' синий
2 200₽
4 260₽
25
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сумка RIVACASE 8355 17.3'' черный
2 090₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.