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Ноутбук Apple MacBook Pro 2021 16.2" 16/512Gb (MK1E3RU/A) Silver

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Ноутбук Apple MacBook Pro 2021 16.2" 16/512Gb (MK1E3RU/A) Silver
Ноутбук Apple MacBook Pro 2021 16.2" 16/512Gb (MK1E3RU/A) Silver
Ноутбук Apple MacBook Pro 2021 16.2" 16/512Gb (MK1E3RU/A) Silver
Ноутбук Apple MacBook Pro 2021 16.2" 16/512Gb (MK1E3RU/A) Silver
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Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 161557
Производитель: Apple
Гарантия: 6 мес.
нет отзывов
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159 990₽
1919
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Рассрочка

72 000 ₽

Первоначальный взнос 45%

Первоначальный взнос 45%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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Характеристики
Диагональ экрана
16.2"
Тип матрицы экрана
miniLED
Разрешение экрана
3456x2234
Модель процессора
Apple M1 Pro
Объем оперативной памяти
16 Гб
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159 990₽
1919
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?
Рассрочка

72 000 ₽

Первоначальный взнос 45%

Первоначальный взнос 45%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа