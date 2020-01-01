Ноутбук Apple MacBook Pro 2021 16.2" 16/512Gb (MK1E3RU/A) Silver
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
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- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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72 000 ₽
Первоначальный взнос 45%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
- Диагональ экрана
- 16.2"
- Тип матрицы экрана
- miniLED
- Разрешение экрана
- 3456x2234
- Модель процессора
- Apple M1 Pro
- Объем оперативной памяти
- 16 Гб
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