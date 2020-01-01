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Ноутбуки
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 15.6'' (81WE007DRK) серебристый

Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 15.6'' (81WE007DRK) серебристый

0 отзывов
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Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 15.6'' (81WE007DRK) серебристый
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 15.6'' (81WE007DRK) серебристый
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 15.6'' (81WE007DRK) серебристый
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 15.6'' (81WE007DRK) серебристый
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 15.6'' (81WE007DRK) серебристый
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 15.6'' (81WE007DRK) серебристый
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 15.6'' (81WE007DRK) серебристый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 111048
Производитель: Lenovo
мало
мало
35 990₽
197
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Аксессуары
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Сумка PC PET PCP-1001TQ 15.6" Polyester HQ Classic Toplader Front compartment Turquoise Черный
990₽
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Сумка PC PET PCP-1001TQ 15.6" Polyester HQ Classic Toplader Front compartment Turquoise Черный
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Сумка PC PET PCP-A2015 15'' черный
1 390₽
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Сумка PC PET PCP-A2015 15'' черный
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Портфель Defender Ascetic 15-16 16'' черный
990₽
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Портфель Defender Ascetic 15-16 16'' черный
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Подставка для ноутбука Deepcool DP-N422-MCX6 MULTI CORE X6
1 890₽
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Подставка для ноутбука Deepcool DP-N422-MCX6 MULTI CORE X6
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Мышь беспроводная Oklick 435MW серебристый
250₽
Мышь беспроводная Oklick 435MW серебристый
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Сумка PC PET 600D черный
1 590₽
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Сумка PC PET 600D черный
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Сумка Hama Florence II 15.6'' черный
2 990₽
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Сумка Hama Florence II 15.6'' черный
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Сумка PC PET PCP-1003GR 15.6'' серый
1 240₽
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Сумка PC PET PCP-1003GR 15.6'' серый
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Сумка PC PET PCP-A1315GY 15.6'' серый
990₽
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Сумка PC PET PCP-A1315GY 15.6'' серый
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Сумка Lenovo Toploader T210 15.6'' зеленый
2 190₽
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Сумка Lenovo Toploader T210 15.6'' зеленый
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Сумка Hama Manchester 15.6'' черный
2 990₽
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Сумка Hama Manchester 15.6'' черный
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Сумка Hama Manchester 15.6'' синий
2 990₽
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Сумка Hama Manchester 15.6'' синий
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Сумка Hama Nice 15.6'' черный
1 990₽
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Сумка Hama Nice 15.6'' черный
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Рюкзак Hama Roll-Top 15.6'' ассорти
4 290₽
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Рюкзак Hama Roll-Top 15.6'' ассорти
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Сумка PC PET PCP-1004BL 15.6'' синий
1 240₽
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Сумка PC PET PCP-1004BL 15.6'' синий
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Мышь проводная CYBER STX 900 серебристый
490₽
Мышь проводная CYBER STX 900 серебристый
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Сумка RIVACASE 7930 15.6'' серый
3 890₽
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Сумка RIVACASE 7930 15.6'' серый
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Сумка RIVACASE 8035 15.6'' черный
1 290₽
Сумка RIVACASE 8035 15.6'' черный
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Сумка Carlo Gattini Rivoli 15.6'' черный
6 890₽
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Сумка Carlo Gattini Rivoli 15.6'' черный
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Сумка RIVACASE RIVACASE 8831 15.6'' черный
3 990₽
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Сумка RIVACASE RIVACASE 8831 15.6'' черный
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Сумка PC PET PCP-1001TQ 15.6" Polyester HQ Classic Toplader Front compartment Turquoise Черный
Сумка PC PET PCP-1001TQ 15.6" Polyester HQ Classic Toplader Front compartment Turquoise Черный
990₽
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Сумка PC PET PCP-A2015 15'' черный
Сумка PC PET PCP-A2015 15'' черный
1 390₽
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Портфель Defender Ascetic 15-16 16'' черный
Портфель Defender Ascetic 15-16 16'' черный
990₽
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Подставка для ноутбука Deepcool DP-N422-MCX6 MULTI CORE X6
Подставка для ноутбука Deepcool DP-N422-MCX6 MULTI CORE X6
1 890₽
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Мышь беспроводная Oklick 435MW серебристый
Мышь беспроводная Oklick 435MW серебристый
250₽
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Сумка PC PET 600D черный
Сумка PC PET 600D черный
1 590₽
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Характеристики
Тип
Ноутбук
Серия
IdeaPad
Диагональ экрана
15.6''
Операционная система
без ОС
Стандарт USB
USB 3.2
Цвет
серебристый
Тип матрицы экрана
IPS
Разрешение экрана
1920x1080
Частота смены кадров
60 Гц
Поверхность экрана
антибликовое
Семейство процессора
Intel Core i3
Модель процессора
Intel Core i3 1005G1
Количество ядер процессора
2
Тип накопителя
SSD
Объем накопителя HDD
нет
Объем накопителя SSD
256 Гб
Объем оперативной памяти
4 ГБ
Тип видеокарты
встроенная
Модель дискретной видеокарты
нет
Объем видеопамяти
выделяется из оперативной
Вес, кг
1.85
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