Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 15.6'' (81WE007DRK) серебристый
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Код товара: 111048
Производитель: Lenovo
мало
мало
35 990₽
197
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Характеристики
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- Тип
- Ноутбук
- Серия
- IdeaPad
- Диагональ экрана
- 15.6''
- Операционная система
- без ОС
- Стандарт USB
- USB 3.2
- Цвет
- серебристый
- Тип матрицы экрана
- IPS
- Разрешение экрана
- 1920x1080
- Частота смены кадров
- 60 Гц
- Поверхность экрана
- антибликовое
- Семейство процессора
- Intel Core i3
- Модель процессора
- Intel Core i3 1005G1
- Количество ядер процессора
- 2
- Тип накопителя
- SSD
- Объем накопителя HDD
- нет
- Объем накопителя SSD
- 256 Гб
- Объем оперативной памяти
- 4 ГБ
- Тип видеокарты
- встроенная
- Модель дискретной видеокарты
- нет
- Объем видеопамяти
- выделяется из оперативной
- Вес, кг
- 1.85
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