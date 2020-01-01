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Ультрабук Lenovo IdeaPad 5 14IIL05 14'' (81YH001KRU) синий

Ультрабук Lenovo IdeaPad 5 14IIL05 14'' (81YH001KRU) синий

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Ультрабук Lenovo IdeaPad 5 14IIL05 14'' (81YH001KRU) синий
Ультрабук Lenovo IdeaPad 5 14IIL05 14'' (81YH001KRU) синий
Ультрабук Lenovo IdeaPad 5 14IIL05 14'' (81YH001KRU) синий
Ультрабук Lenovo IdeaPad 5 14IIL05 14'' (81YH001KRU) синий
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 107176
Производитель: Lenovo
Гарантия: 12 мес.
31 декабря
31 декабря
47 990₽
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Мышь беспроводная Logitech M171 черный
1 290₽
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Мышь беспроводная Logitech M171 черный
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Коврик для мыши Defender Silk Pad Nature
320₽
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Коврик для мыши Defender Silk Pad Nature
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Подставка для ноутбука Deepcool N17
1 540₽
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Подставка для ноутбука Deepcool N17
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Сумка Xiaomi Travel toiletry bags 15.5'' синий
920₽
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Сумка Xiaomi Travel toiletry bags 15.5'' синий
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Рюкзак Xiaomi All Weather Upgraded Backpack 14'' оранжевый
2 200₽
4 070₽
Рюкзак Xiaomi All Weather Upgraded Backpack 14'' оранжевый
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Сумка Hama Manchester 15.6'' синий
2 990₽
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Сумка Hama Manchester 15.6'' синий
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Сумка PC PET PCP-1004BL 15.6'' синий
1 240₽
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Сумка PC PET PCP-1004BL 15.6'' синий
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Рюкзак Xiaomi All Weather Upgraded Backpack 14'' синий
2 200₽
4 260₽
Рюкзак Xiaomi All Weather Upgraded Backpack 14'' синий
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Сумка Carlo Gattini Talponera черный
6 890₽
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Сумка Carlo Gattini Talponera черный
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Сумка Carlo Gattini Fratello 14'' черный
9 390₽
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Сумка Carlo Gattini Fratello 14'' черный
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Сумка RIVACASE 8922 14'' серый
3 990₽
47
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Сумка RIVACASE 8922 14'' серый
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Сумка RIVACASE 8035 15.6'' синий
1 290₽
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Сумка RIVACASE 8035 15.6'' синий
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Сумка RIVACASE 8904 14'' бежевый
2 190₽
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Сумка RIVACASE 8904 14'' бежевый
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Коврик для мыши JETACCESS Panteon GP-69SS
390₽
Коврик для мыши JETACCESS Panteon GP-69SS
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Чехол RIVACASE 7704 14'' красный
1 040₽
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Чехол RIVACASE 7704 14'' красный
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Сумка RIVACASE 7532 15.6'' синий
2 690₽
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Сумка RIVACASE 7532 15.6'' синий
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Мышь беспроводная Oklick 675MW синий
390₽
Мышь беспроводная Oklick 675MW синий
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Чехол Stoneguard 511 16'' синий
4 690₽
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Чехол Stoneguard 511 16'' синий
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Рюкзак Xiaomi Mi City Backpack 2 15.6'' синий
4 550₽
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Рюкзак Xiaomi Mi City Backpack 2 15.6'' синий
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Сумка RIVACASE 5541 синий
2 890₽
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Мышь беспроводная Logitech M171 черный
Мышь беспроводная Logitech M171 черный
1 290₽
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Коврик для мыши Defender Silk Pad Nature
Коврик для мыши Defender Silk Pad Nature
320₽
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Подставка для ноутбука Deepcool N17
Подставка для ноутбука Deepcool N17
1 540₽
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Сумка Xiaomi Travel toiletry bags 15.5'' синий
Сумка Xiaomi Travel toiletry bags 15.5'' синий
920₽
-46%
Рюкзак Xiaomi All Weather Upgraded Backpack 14'' оранжевый
Рюкзак Xiaomi All Weather Upgraded Backpack 14'' оранжевый
2 200₽
4 070₽
35
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Сумка Hama Manchester 15.6'' синий
Сумка Hama Manchester 15.6'' синий
2 990₽
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Характеристики
Тип
Ультрабук
Серия
IdeaPad
Диагональ экрана
14''
Операционная система
Windows 10
Стандарт USB
USB 3.2, USB Type C
Цвет
синий
Тип матрицы экрана
IPS
Разрешение экрана
1920x1080
Частота смены кадров
60 Гц
Поверхность экрана
антибликовое
Семейство процессора
Intel Core i3
Модель процессора
Intel Core i3 1005G1
Количество ядер процессора
2
Тип накопителя
SSD
Объем накопителя HDD
нет
Объем накопителя SSD
256 Гб
Объем оперативной памяти
8 ГБ
Тип видеокарты
встроенная
Модель дискретной видеокарты
нет
Объем видеопамяти
выделяется из оперативной
Вес, кг
1.4
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