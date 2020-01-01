Ультрабук Lenovo IdeaPad 5 14IIL05 14'' (81YH001KRU) синий
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Код товара: 107176
Производитель: Lenovo
Гарантия: 12 мес.
31 декабря
31 декабря
47 990₽
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Характеристики
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- Тип
- Ультрабук
- Серия
- IdeaPad
- Диагональ экрана
- 14''
- Операционная система
- Windows 10
- Стандарт USB
- USB 3.2, USB Type C
- Цвет
- синий
- Тип матрицы экрана
- IPS
- Разрешение экрана
- 1920x1080
- Частота смены кадров
- 60 Гц
- Поверхность экрана
- антибликовое
- Семейство процессора
- Intel Core i3
- Модель процессора
- Intel Core i3 1005G1
- Количество ядер процессора
- 2
- Тип накопителя
- SSD
- Объем накопителя HDD
- нет
- Объем накопителя SSD
- 256 Гб
- Объем оперативной памяти
- 8 ГБ
- Тип видеокарты
- встроенная
- Модель дискретной видеокарты
- нет
- Объем видеопамяти
- выделяется из оперативной
- Вес, кг
- 1.4
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