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Мониторы
Монитор Philips 328E1CA 31,5" черный

Монитор Philips 328E1CA 31,5" черный

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Монитор Philips 328E1CA 31,5" черный
Монитор Philips 328E1CA 31,5" черный
Монитор Philips 328E1CA 31,5" черный
Монитор Philips 328E1CA 31,5" черный
Монитор Philips 328E1CA 31,5" черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 92920
Производитель: Philips
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мало
39 690₽
476
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Характеристики
Диагональ
31.5
Игровой монитор
нет
Максимальное разрешение
3840x2160
Цвет
черный
Соотношение сторон изображения
16:9
Тип LED-подсветки
LED
Тип матрицы экрана
VA
Макс. частота кадров при макс. разрешении, Гц
60
Макс. частота обновления кадров, Гц
75
Изогнутый экран
да
Поддержка FreeSync/G-Sync
нет
Подсветка без мерцания (Flicker-Free)
есть
Цветовой охват sRGB
122%
Яркость, кд/м²
250
Время отклика
4 мс
Покрытие экрана
матовое
Видеоразъемы
HDMI (2 шт), DisplayPort
Крепление для кронштейна
есть
Регулировка по высоте
нет
Поворот на 90 градусов
нет
Безрамочный дизайн
трехсторонний
Встроенные колонки
есть
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мало
мало
39 690₽
476
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1 = 1₽
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа