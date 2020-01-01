Монитор Philips 328E1CA 31,5" черный
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Код товара: 92920
Производитель: Philips
мало
мало
39 690₽
476
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Характеристики
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- Диагональ
- 31.5
- Игровой монитор
- нет
- Максимальное разрешение
- 3840x2160
- Цвет
- черный
- Соотношение сторон изображения
- 16:9
- Тип LED-подсветки
- LED
- Тип матрицы экрана
- VA
- Макс. частота кадров при макс. разрешении, Гц
- 60
- Макс. частота обновления кадров, Гц
- 75
- Изогнутый экран
- да
- Поддержка FreeSync/G-Sync
- нет
- Подсветка без мерцания (Flicker-Free)
- есть
- Цветовой охват sRGB
- 122%
- Яркость, кд/м²
- 250
- Время отклика
- 4 мс
- Покрытие экрана
- матовое
- Видеоразъемы
- HDMI (2 шт), DisplayPort
- Крепление для кронштейна
- есть
- Регулировка по высоте
- нет
- Поворот на 90 градусов
- нет
- Безрамочный дизайн
- трехсторонний
- Встроенные колонки
- есть
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